ФСБ предотвратила перевозку 1,8 тонн кокаина на 6 млрд рублей

Сотрудники ФСБ предотвратили перевозку 1,8 тонн кокаина, которые должны были переправить в ЕС двумя транзитными поставками из Латинской Америки. Стоимость товара составляет примерно шесть млрд рублей, заявили в пресс-службе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, сообщает ТАСС .

Гражданина Украины вместе с подельником, ставшим гражданином РФ в 2022 году, задержали в марте 2025 года. Они должны были по заданию преступной группировки перевести особо крупную партию кокаина в страны ЕС. Сами наркотики были нелегально доставлены в Россию из Латинской Америки.

Во время транспортировки наркотиков курьеров задержали. У них провели изъятие 1 110 килограмм кокаина.

В апреле 2025 года произвести перевозку наркотиков из Латинской Америки с территории России в ЕС собирались еще два человека. Они являлись жителями одной из стран Южной Америки.

Приехав в РФ, они собирались перевезти в ЕС партию кокаина весом 725 килограмм. Их тоже задержали.

ЦОС ФСБ опубликовал видео осмотра миниавтобуса, на котором перевозили наркотики. В багажнике лежало множество мешков с запрещенными веществами. Их упаковали в брикеты и разложили на стопки.

Открыты уголовные дела по части 5 статье 228.1 УК РФ («незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере»).