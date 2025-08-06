ФСБ показала видео со спецназом у особняка экс-госсекретаря Дагестана

ФСБ России показала работу спецназа в особняке экс-госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, где был проведен обыск, сообщает ТАСС .

В опубликованном видео запечатлено, как к зданию подлетает вертолет с силовиками. Спецназовцы десантируются возле особняка, после чего берут территорию вокруг под контроль. Также к особняку в этот момент подъезжает наземная группа.

Затем силовики приступают к обыску дома. Они находят внутри много оружия, различные удостоверения, а также внушительные суммы денег в долларах и рублях. ФСБ использовала счетчик, чтобы пересчитать купюры.

Ранее правоохранители установили причастность Магомед-Султана Магомедова к хищению у государства предприятия «Дагнефтепродукт», стоимость которого оценивается в 100 млрд рублей. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.

По иску Генпрокуратуры РФ похищенный нефтеперерабатывающий комплекс был возвращен государству.