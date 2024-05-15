ФСБ поймала замглавы нижегородского угрозыска за «крышевание» интим-притонов

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Силовик и два коммерсанта задержаны по делу о нижегородских интим-салонах

В Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали троих мужчин, которые подозреваются в организации платных мест для оказания сексуальных услуг. Один из задержанных — замначальника местного отдела уголовного розыска, сообщает pravda-nn.ru .

По версии правоохранителей, замглавы отдела УгРо вместе с двумя коммерсантами создал целую сеть массажных салонов в Нижнем Новгороде. Сотрудники этих салонов с февраля 2022 год занимались проституцией.

Следствие полагает, что задержанный силовик оказывал заведениям покровительство, в чем ему помогало служебное положение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.