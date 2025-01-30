ФСБ опубликовало видео с задержанием диверсанта в Подмосковье
ФСБ показала видео с задержанным в Подмосковье диверсантом, который работал по приказу киевского режима. Мужчина 1979 года рождения дал признательные показания, сообщает РИА Новости.
На кадрах можно увидеть процесс задержания преступника. Сотрудники ФСБ вытащили мужчину из автомобиля марки «Нива», окрашенного в цвет хаки. Затем под запись гражданин дал признательные показания.
Он рассказал, что познакомился с куратором в интернете, тот представился сотрудником СБУ и предложил ему сотрудничество. Задержанного научили изготавливать взрывные устройства и основным мерам конспирации.
После последней «акции» мужчина запросил у куратора «коридор для выезда в Европу», который ему обещали в случае опасности, но представитель со стороны Украины не вышел на связь. Больше они не контактировали.
В 2023 и 2024 году задержанный поджег военный тягач, который находился на ремонте, а также вышку сотовой связи, релейный шкаф и склад с продукцией для Минобороны РФ.