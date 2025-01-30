ФСБ опубликовало видео с задержанием диверсанта в Подмосковье

ФСБ показала видео с задержанным в Подмосковье диверсантом, который работал по приказу киевского режима. Мужчина 1979 года рождения дал признательные показания, сообщает РИА Новости .

На кадрах можно увидеть процесс задержания преступника. Сотрудники ФСБ вытащили мужчину из автомобиля марки «Нива», окрашенного в цвет хаки. Затем под запись гражданин дал признательные показания.

Он рассказал, что познакомился с куратором в интернете, тот представился сотрудником СБУ и предложил ему сотрудничество. Задержанного научили изготавливать взрывные устройства и основным мерам конспирации.

После последней «акции» мужчина запросил у куратора «коридор для выезда в Европу», который ему обещали в случае опасности, но представитель со стороны Украины не вышел на связь. Больше они не контактировали.

В 2023 и 2024 году задержанный поджег военный тягач, который находился на ремонте, а также вышку сотовой связи, релейный шкаф и склад с продукцией для Минобороны РФ.