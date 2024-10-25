ФСБ нашла админа Telegram-канала с призывами к антицыганским погромам в Коркине

Telegram-канал закрыли за призывы к беспорядкам после убийства в Коркине

Полицейские и УФСБ по Челябинской области нашли создателя и администратора Telegram-канала, где обнародовалась «провокационная информация» о ситуцаии в Коркине, сообщается на сайте регионального МВД . Ранее в челябинском городе произошли беспорядки после убийства таксистки, в котором подозревают цыган.

В заявлении говорится, что на ресурсе также звучали призывы к челябинцам участвовать в беспорядках в ответ на убийство горожанки, работавшей в такси. Силовики выяснили, что создателем канала является 37-летняя женщина, которая также дала администраторские права 43-летнему мужчине.

УМВД заявило, что телеграм-канал создали для обсуждения «назревших проблемных вопросов во взаимоотношениях» с местной этнической группой.

«Однако подписчики стали пренебрегать правилами общения в открытом чате и размещать сообщения с ложной информацией о причастности иностранных граждан к особо тяжкому преступлению на территории округа, а также с призывами к действиям, за которые предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством РФ», — говорится в публикации пресс-службы.

Администраторы канала не удаляли вышеуказанные призывы. Сейчас Telegram-канал заблокирован. Руководителям ресурса также вынесли предостережение о недопустимости правонарушений.

Силовики призвали жителей Коркинского муниципального округа критически воспринимать информацию из непроверенных источников и не поддавать на провокации в соцсетях.