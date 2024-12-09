ФСБ накрыла сеть мошеннических кол-центров, работающих на экс-министра Грузии

ФСБ раскрыла международную мошенническую сеть кол-центров, действующую в России и связанную с экс-министром обороны Грузии Давидом Кезерашвили. Сеть обманывала жителей Европы, Канады и других стран под предлогом инвестиционных предложений, сообщает «Царьград» .

В результате операции был арестован гражданин Израиля и Украины, а также ведется поиск других участников. Кол-центры являлись частью широкой преступной схемы, нацеленной на массовое мошенничество среди граждан нескольких стран, включая Великобританию, Бразилию и Индию.

Основным фигурантом был идентифицирован гражданин Израиля и Украины по фамилии Кесельман, который сейчас задержан. Второй управляющий, гражданин Израиля и Грузии по фамилии Тодва, находится в розыске.

При этом выяснилось, что в 2022 году эти лица по заказу украинских спецслужб распускали ложные сообщения о терактах в различных российских городах. В рамках уголовного дела задержано 11 сотрудников кол-центров, им предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая организацию преступного сообщества и мошенничество в крупном размере.