ФСБ: москвич в Егорьевске делал мефедрон под руководством украинских кураторов

Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность подпольной лаборатории по производству мефедрона в Егорьевске. Изготовителем наркотиков оказался москвич, который работал по заданию украинских кураторов, сообщает пресс-служба УФСБ России по столице и области.

Москвича 1987 года рождения задержали с поличным при изготовлении наркотиков. Кураторы с Украины предоставили ему средства на аренду дачного дома в Егорьевске, который он оборудовал под нарколабораторию.

Прекурсоры для изготовления мефедрона передавались преступнику путем закладок в лесах. Информацию о тайниках мужчина получал от украинских кураторов. Таким же способом наркотики реализовывались. За производство мефедрона злоумышленнику выплачивали зарплату, но основной доход получали организаторы за границей.

Во время обыска сотрудники ФСБ изъяли более 50 кг наркотиков, 2000 литров прекурсоров, лабораторное оборудование и химические реактивы. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

Мужчина признался, что ему предложил заработать знакомый с Украины и передал его контакты организаторам. Фигурант раскаялся в содеянном. Тем не менее санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 15 лет.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений.

Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознавания лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.