ФСБ изъяла тонну кокаина

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла канал поставки латиноамериканского кокаина через Россию в Евросоюз. В сумме спецслужбисты изъяли более тонны наркотического порошка, сообщает пресс-служба ФСБ.

Все началось с того, что в октябре 2024 года пограничники с российско-латвийской границы приметили въезжающий в РФ грузовик, в котором был пустой высокотехнологичный тайник. Силовики решили проследить за машиной.

Вскоре спецслужбы заметили двух балканцев, которые загружали эту машину кокаиновыми брикетами. В сумме злоумышленники положили в автомобиль 934 брикета, в каждом из которых было по килограмму порошка. Грузовик с наркотиками из Латинской Америки планировал отправиться в одну из стран ЕС.

Помимо этого, за несколько часов до задержания иностранцы хотели продать 20 кг кокаина в России, для чего сделали тайник в лесу Гатчинского района Ленинградской области. Они передали данные о местоположении наркосхрона своим российским «коллегам».

Тайник пришли забирать двое россиян и один эстонец, которых там же и задержали.

В сумме масса изъятого спецслужбами кокаина перевалила за тонну. Стоимость этой поставки на «черном» рынке — свыше 3,5 миллиарда рублей.

Следствие ФСБ возбудило уголовное дело по части 5 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Подозреваемых заключили под стражу.