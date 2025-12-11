ФСБ: арестованная агент Киева занималась подготовкой теракта под Воронежем

Сотрудники ФСБ задержали россиянку, сотрудничавшую с украинскими спецслужбами под кодовым именем Луфи. Она планировала подрывные действия против энергетических и транспортных узлов, а также террористические акты, направленные против российских военнослужащих, дислоцированных в Воронежской области, сообщает RT .

Предварительно известно, что россиянка по имени Юлия Лемещенко, находясь на территории Украины осенью 2023 года, оставила заявку в Telegram-канале одной из запрещенных украинских террористических групп. Впоследствии она была привлечена к сотрудничеству сотрудниками украинских спецслужб.

«В августе 2024 года направлена противником в город Воронеж с целью совершения диверсий и террористических актов в отношении объектов энергетической и транспортной инфраструктуры и военнослужащих», — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ сообщала о вынесении приговоров двум агентам ГУР Украины, получившим 15 и 16 лет лишения свободы. Эти лица занимались сбором информации о мерах безопасности на российско-литовской границе с целью организации диверсии на российской территории.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.