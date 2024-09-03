Француз привлекал незнакомцев, чтобы те насиловали его нетрезвую супругу

71-летнего француза судят за привлечение более 80 мужчин к насилию над супругой

Перед судом Франции предстал 71-летний Доминик Пелико, которого обвиняют в том, что он вовлекал незнакомцев в изнасилование своей супруги, находившейся под воздействием препаратов. Пелико судят вместе с 50 другими мужчинами по обвинению в предполагаемом многолетнем насилии над женщиной в доме супружеской пары в Провансе, сообщает MK.Ru .

Мужчина, который в течение почти десятилетия накачивал свою супругу наркотическими веществами и уговаривал более 80 посторонних людей насиловать ее в их доме, в понедельник предстал перед судом по делу, шокировавшему Францию.

В Авиньоне в суде предстали еще 50 мужчин, которых обвиняют в соучастии в актах насилия в отношении женщины. Во время начала судебного разбирательства у здания суда собралось более двенадцати феминисток, одетых в черное, которые провели протест.

Полиция отметила, что Пелико перемалывал снотворные и успокаивающие таблетки и добавлял их в ужин своей супруги Жизель или в ее вино. Отец троих детей использовал мужчин, которых он нанимал через интернет, для совершения насилия и сексуальных преступлений против своей несчастной жены. Участники онлайн-чата делились фантазиями о сексуальных действиях с партнерами без их согласия.

По данным медицинских документов, всего за один год мужчина использовал 450 таблеток снотворного.

Судья Роджер Арата сообщил, что все заседания будут проходить в открытом формате, удовлетворив просьбу Жизель Пелико обеспечить «полную гласность до конца» процесса, как отметил один из ее адвокатов Стефан Бабонно.

Однако, согласно информации от другого ее защитника Антуана Камю, судебное разбирательство будет для нее «ужасным испытанием».

«Впервые ей придется пережить изнасилования, которым она подвергалась в течение 10 лет», — отметил адвокат.

Судебный процесс в Авиньоне, как предполагается, будет длиться четыре месяца. 71-летний Доминик Пелико и еще 50 обвиняемых могут получить до 20 лет лишения свободы, если их признают виновными в совершении изнасилования с отягчающими обстоятельствами.