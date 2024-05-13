Фото: спецназ на тросах влетел в окно драгдилеров в Петербурге

СОБР в Петербурге задерживал подозреваемых в наркосбыте с крыши многоэтажки

В Санкт-Петербурге правоохранители нагрянули в квартиру подозреваемых в сбыте наркотиков. Для этого бойцы Росгвардии и спецотряда быстрого реагирования (СОБР) ворвались в квартиру через входную дверь и окна, во втором случае используя тросы, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник.

По версии следствия, группа людей продавала наркотики через мессенджер. Силовики задержали четверых подозреваемых в преступлении — двух дам 19 и 37 лет, а также 41-летнего оптового закладчика и 28-летнего администратора незаконного магазина. Женщины также занимались закладкой наркотиков в тайники, полагают правоохранители.

Позже сотрудники правопорядка нагрянули в дом в Ломоносове, который арендовал 41-летний подозреваемый. В жилище обнаружили 200 граммов метадона, весы и материалы для упаковки товара.

По данному факту возбуждены уголовные дела о покушении на преступление и незаконном производстве, пересылке и сбыте наркотиков.