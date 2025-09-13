сегодня в 19:42

Ford насмерть задавил 14-летнего подростка на питбайке в Одинцовском округе

На 10-м километре дороги «Звенигород-Ершово-Борисково» в Одинцовском городском округе Подмосковья Ford наехал на подростка на питбайке во время поворота, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Из-за аварии подросток погиб на месте.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства столкновения. Судя по опубликованному фото, питбайк могло отбросить на несколько метров после ДТП.

