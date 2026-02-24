Фонтан из унитаза: самый дорогой корабль ВМС США залило фекалиями у берегов Ирана

сегодня в 09:36

Наиболее дорогой корабль Военно-морских сил Соединенных Штатов USS Gerald R. Ford залило канализационными отходами рядом с берегами Ирана. Из унитазов начали бить фонтаны с фекалиями, сообщает Mash .

Американский авианосец стоит 13 млрд долларов. Он только недавно подошел к Ирану, но уже сломался.

На борту авианосца находятся более 4,6 тыс. человек. Практически все туалеты вышли из строя. Людям приходится стоять в очередях в них по 45 минут. В море провести ремонт системы не выйдет.

Соединенные Штаты хотят нанести удары по Ирану. При этом основной авианосец флота столкнулся с серьезной бытовой проблемой.

В результате корабль планирует зайти в порт в Греции. В противном случае солдаты «утонут» в вылившихся испражнениях.

На опубликованных видеозаписях видно, как из унитаза течет вода коричневого цвета. Жижа бурлит и заливает помещения.

