Фокус не удался: 17-летний подросток оказался в реанимации из-за хайпа
Студенту пересадят кожу в интимных местах после огненного фокуса
Студенту в Москве пересадят кожу в интимных местах после неудавшегося огненного фокуса, пишет «МК».
Студент колледжа решил изобразить из себя горящий факел, чтобы удивить друзей.
Он обрызгал свои джинсы из освежителя воздуха и поджог. Однако фокус не удался. Подростку пришлось звать на помощь по телефону своего отца.
Врачи отправили пациента в реанимацию. Ему готовятся пересадить кожу в интимной зоне, пишет издание.