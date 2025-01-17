Фокус не удался: 17-летний подросток оказался в реанимации из-за хайпа

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Студенту пересадят кожу в интимных местах после огненного фокуса

Студенту в Москве пересадят кожу в интимных местах после неудавшегося огненного фокуса, пишет «МК» .

Студент колледжа решил изобразить из себя горящий факел, чтобы удивить друзей.

Он обрызгал свои джинсы из освежителя воздуха и поджог. Однако фокус не удался. Подростку пришлось звать на помощь по телефону своего отца.

Врачи отправили пациента в реанимацию. Ему готовятся пересадить кожу в интимной зоне, пишет издание.