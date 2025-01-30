Фигурист Антон Спиридонов заявил, что не находился разбившемся в США самолете

Американский фигурист Антон Спиридонов опроверг информацию СМИ, что находился в самолете, который потерпел крушение в результате столкновения с военным вертолетом в аэропорту Вашингтона, сообщает Газета.ru .

«Меня не было на этом рейсе. Спасибо за беспокойство о моей безопасности. Мое сердце со всеми пострадавшими от этой трагедии», — написал Спиридонов в своих соцсетях.

В ночь на четверг гражданский самолет American Airlines, на борту которого были 64 человека, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. Трагедия произошла рядом с аэропортом имени Рейгана в Вашингтоне. После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На боту воздушного судна летели американские и российские фигуристы, тренеры и члены их семей, которые возвращали из Канзаса с чемпионата США по фигурному катанию. В результате ЧП выживших нет.