Фигуранты по делу о взятке в Тюмени пытались скрыться
Замгубернатора Тюмени пытался скрыться после возбуждения дела о взятке
Заместитель губернатора Тюменской области по ЖКХ Вячеслав Вахрин пытался ночью скрыться после возбуждения дела о взятке, пишет РИА Новости.
По данным правоохранительных органов, на которые ссылается агентство, Вахрин в ночь после возбуждения уголовного дела пытался скрыться.
Вместе с чиновником такую попытку предпринял и подозреваемый в даче незаконного вознаграждения, директор ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексей Гоцык.
«Однако довести до конца задуманное не получилось», — указал источник РИА Новости.
Ранее Басманный суд Москвы 8 июня отправил обоих фигурантов дела в СИЗО.
Следствие не раскрыло причину задержания Вахрина и Гоцыка, говорится в материале.