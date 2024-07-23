Фигуранты по делу о взятке в Тюмени пытались скрыться

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Замгубернатора Тюмени пытался скрыться после возбуждения дела о взятке

Заместитель губернатора Тюменской области по ЖКХ Вячеслав Вахрин пытался ночью скрыться после возбуждения дела о взятке, пишет РИА Новости .

По данным правоохранительных органов, на которые ссылается агентство, Вахрин в ночь после возбуждения уголовного дела пытался скрыться.

Вместе с чиновником такую попытку предпринял и подозреваемый в даче незаконного вознаграждения, директор ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексей Гоцык.

«Однако довести до конца задуманное не получилось», — указал источник РИА Новости.

Ранее Басманный суд Москвы 8 июня отправил обоих фигурантов дела в СИЗО.

Следствие не раскрыло причину задержания Вахрина и Гоцыка, говорится в материале.