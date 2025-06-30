Фигуранты дела об этнической ОПГ в Екатеринбурге причастны к гибели 44 человек

В силовых структурах рассказали, что фигуранты дела об этнической ОПГ в Екатеринбурге причастны к гибели 44 человек. Речь идет о массовом отравлении алкоголем в 2021 году, сообщает РИА Новости .

Члены группировки встречались в кафе «Каспий» и ресторане «Баку Плаза». Также ОПГ владела киосками, где продавалась контрафактная табачная продукция.

Что касается отравлений алкоголем, трагедия произошла осенью 2021 года. В партии спиртосодержащих напитков был метанол в большой дозе. Тогда пострадал 51 человек, 44 погибли.

Семь фигурантов получили сроки от 3 до 6,5 лет. Затем суд ужесточил наказание шестерым из них. Они получили от 9 до 10 лет колонии.

На прошлой неделе начались массовые задержания в Екатеринбурге. Их подозревают в преступлениях 2001, 2010 и 2011 годов, а мотивом стал раздел влияния в бизнесе.