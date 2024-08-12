Фигурантов по коррупционному делу Минобороны оставили под стражей

Свидетелей по делу о хищении 27 млн рублей на военные нужды могли запугать

Свидетелей по уголовному делу чиновника Минобороны России Владимира Шишова о хищении 27 млн рублей на военные нужды могли запугать, пишет ТАСС.

Замглавы департамента военного имущества Минобороны России Владимира Шишова и бизнесмена Дмитрия Левченко обвиняют в хищении 27 млн рублей.

Деньги были выделены на приобретение древесины, но контракт не был выполнен, указано в статье.

По данным агентства, Левченко «имеет опыт работы в правоохранительных органах и может использовать полученные навыки для того, чтобы воспрепятствовать следствию».

Свидетели по делу подтвердили возможность давления на них со стороны фигурантов и заявили, что они опасаются за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье членов своих семей.

Суд отклонил ходатайство защиты о замене Шишову и Левченко меры пресечения на не связанную с заключением под стражу.