Фермеры посадили рабочего на цепь и угрожали скормить свиньям в Подмосковье

Семья фермеров в деревне Кореньки Московской области, предположительно, посадила 42-летнего сотрудника Геннадия на цепь, угрожала скормить свиньям и требовала подписать контракт с Минобороны, чтобы похитить его выплаты. Об этом сообщает Baza .

Геннадий устроился на работу на ферму к Оксане. Трудовой договор с мужчиной не подписывали. Ему должны были платить деньги, но давали только еду и сигареты.

Через некоторое время Геннадий, чтобы «погасить долг Оксаны» перед собой, продал 30 овец с фермы и сбежал. Затем вернулся обратно к женщине.

Оксана сказала, что никаких претензий к сотруднику у нее нет. После этого дала разрешение работать дальше.

7 июня Геннадия, предположительно, посадили на цепь супруг хозяйки Сергей и ее двоюродный брат Михаил. Затем они отнесли мужчину в подсобку и избили, начали выяснять, за сколько и кому тот продал овец.

Геннадия, предположительно, били несколько часов. Его угрожали скормить свиньям и даже перерезать вены.

Утром Геннадия отнесли в комнату и прицепили к двери. Мужчина смог сбежать, но в полицию не пошел.

Затем пострадавший устроился на работу в СНТ «Комарово». Там Геннадий жил в строительном вагончике.

22 июня члены семьи фермеров нашли Геннадия и избили. Потом мужчину посадили в машину и увезли в деревню Якиманское.

Геннадий был сильно избит. Ему сложно было ходить, поэтому семье фермеров пришлось тащить его за руки.

Мужчину заставили под запись камеры сказать, что он подписывает контракт с Минобороны и отправляется в зону спецоперации для «отработки долга». Выплаченные ему средства он должен перевести семье Оксаны.

Через некоторое время Сергей, предположительно, опять приехал с напарниками. Он попросил дать ему еще 10 млн рублей.

26 июня Геннадию опять удалось сбежать. Он пошел в полицию.

Троих подозреваемых задержали. Их обвинили по двум статьям Уголовного кодекса России — похищение человека и незаконное лишение свободы. Дело контролирует прокуратура Подмосковья.