Фатальные удары: мужчина забил до смерти сожительницу подмосковном общежитии

Мужчина нанес смертельные удары в живот сожительнице в общежитии Подмосковья
В подмосковном поселке Власиха 40-летний мужчина, предположительно, убил 48-летнюю сожительницу кулаками. Его обвиняют по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Инцидент произошел 10 октября в комнате общежития в поселке Власиха. У мужчины произошел конфликт с сожительницей. Во время него он несколько раз ударил женщину в живот.
Она получила сильные травмы и скончалась. Свидетели увидели, что женщина мертва. На место происшествия приехали силовики и задержали злоумышленника.
Мужчину допросили. Он признал вину. Вскоре ему изберут меру пресечения.
