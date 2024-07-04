Фасадная плита путепровода провисла над ж/д путями в Москве

На участке Москва — Лосиноостровская Ярославского направления МЖД провисла фасадная плита автомобильного путепровода, расположенного над путями и не относящегося к ОАО «РЖД», с 14:32 нет движения поездов по 5 главному пути, сообщает пресс-служба МЖД.