Фасадная плита путепровода провисла над ж/д путями в Москве
Фото - © пресс-служба Московской железной дороги
На участке Москва — Лосиноостровская Ярославского направления МЖД провисла фасадная плита автомобильного путепровода, расположенного над путями и не относящегося к ОАО «РЖД», с 14:32 нет движения поездов по 5 главному пути, сообщает пресс-служба МЖД.
На место ЧП выехали коммунальные службы города. Пока идут работы, поезда дальнего следования и экспрессы проследуют по соседним путям.
Пассажиров предупредили о незначительных отклонениях от графика движения поездов.
Обстоятельства инцидента уточняются.