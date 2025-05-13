Фасад дома в центре Кемерова обвалился прямо на тротуар

По словам очевидцев, фрагменты штукатурки рухнули прямо на пешеходную зону возле дома № 34 по Советскому проспекту.

На месте инцидента территорию активно убирали от завалов лопатами и метлами. На последнем этаже дома заметен участок, где облицовка полностью отсутствует, обнажая кирпичную кладку.

В управляющей компании «Пенатэс» заявили, что данная ситуация не является нештатной.

«Это вчера отбойник работал. Машина подъемная приезжала. Мы специально снимали штукатурку, чтобы она не обвалилась на прохожих», — заверили представители УК.