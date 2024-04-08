Эвакуированные люди в Орске пожаловались на нехватку воды, еды и одеял

В ночь с 7 на 8 апреля жители Орска (Оренбургская область) столкнулись с непредвиденными наводнениями, которые вынудили множество людей покинуть свои дома. По словам Юлии, одной из эвакуированных женщин, в начале ситуация была далеко не идеальной, сообщает RuNews24 .

В оренбургском городе было развернуто 16 пунктов временного размещения (ПВР), способных принять до 12 395 человек. В настоящее время в этих пунктах находится 1375 эвакуированных, и их число постоянно увеличивается.

По словам Юлии, пункты временного размещения не были готовы к такому количеству пострадавших. Кровати, постельное белье, одеяла, полотенца, вода и еда были в нехватке. Людям приходилось спать на тонких одеялах, разложенных на бетонном или деревянном полу спортзала. Дети оказались без обуви, а взрослые вынуждены были носить мокрую одежду.

Однако, благодаря помощи волонтеров и неравнодушных горожан, ситуация слала улучшаться. В ПВР начали доставлять одежду, матрасы, воду и средства личной гигиены. За три дня пункты временного размещения постепенно наполнились необходимыми вещами. Однако, сейчас требуются новые ПВР, в которых также необходимы все базовые предметы — от зубных щеток до кроватей.

Ранее глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в Орске и сообщил, что уже более 50 человек были успешно эвакуированы из затопленных районов. Власти и жители Орска продолжают работать вместе, чтобы помочь тем, кто оказался в беде.