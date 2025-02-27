«Это дикая аномалия»: 15-летняя девушка забеременела после орального секса

На юге Африки 15-летняя девушка забеременела в результате орального секса. При осмотре пациентки врачи обнаружили у нее редкий врожденный дефект, сообщает Daily Mail .

Инцидент произошел в Лесото. Подросток обратилась в больницу с жалобами на боль в животе. В ходе обследования врачи выяснили, что девушка находится на 9-м месяце беременности и должна родить в ближайшее время.

В статье отметили, что врачи не обнаружили у пациентки вход во влагалище. Это редкий врожденный дефект, известный как атрезия дистального отдела влагалища, диагностируется у одной из 4000–10 000 новорожденных девочек. Таким образом, девочка могла забеременеть лишь с помощью ЭКО.

Также пациентка не могла родить естественным путем, поэтому новорожденного сына извлекли с помощью кесарева сечения.

По словам девушки, за 9 месяцев до случившегося она была госпитализирована в больницу с колотой раной в области живота. На пострадавшую напал бывший парень, который застал ее за оральным сексом с новым возлюбленным.

По мнению врачей, сперма, проглоченная девушкой, проникла в её репродуктивные органы через колотые раны в желудке, что привело к зачатию.

Ранее в США подросток, который с 13-летнего возраста встречался со школьной учительницей, просит снять обвинения с возлюбленной. Женщина родила от подростка ребенка.