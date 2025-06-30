«Этих насекомых миллионы»: жители Володарска 2-й год страдают от нашествия мух

Жители Володарска Нижегородской области второй год подряд жалуются на массовое нашествие мух, которое мешает нормальной жизни и вызывает опасения за здоровье. Власти и Роспотребнадзор продолжают искать источник проблемы, сообщает pravda-nn.ru .

Насекомые появляются в домах, магазинах и на улицах, облепляют автомобили, двери и стены. По словам местных жителей, справиться с мухами не удается даже с помощью химических средств, а липкие ленты быстро заполняются.

«Этих мух миллионы. Мы не можем открыть окна, потому что насекомые заполоняют дом. Но они все равно попадают в жилые помещения. Это ужас», — рассказала жительница поселка Щелканово Ирина.

Другие жители отмечают, что мухи мешают готовить и даже попадают в еду. Некоторые заказывали обработку домов и участков, но это не помогло.

Многие связывают появление мух с неприятным запахом, который доносится с полей, куда весной вывозили куриный помет. Жители считают, что причиной может быть деятельность Сеймовской птицефабрики, однако на предприятии свою причастность отрицают. В официальном комментарии представители птицефабрики заявили, что побочный продукт животноводства соответствует стандартам и не может вызывать подобные последствия.

В прошлом году специалисты объясняли нашествие мух сочетанием жаркой погоды и снижением гнездования птиц, что создало благоприятные условия для размножения насекомых. Однако в этом году ситуация повторилась, несмотря на менее жаркое лето.

Администрация округа и жители неоднократно обращались в контролирующие органы, но нарушений выявлено не было. Власти продолжают контролировать ситуацию и передали материалы в Россельхознадзор, министерство экологии и Роспотребнадзор. В ведомстве сообщили, что получили несколько обращений от граждан и планируют провести выездное обследование.