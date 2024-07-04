Эстонец пытался вывезти из РФ в Британию 12 000 пачек белорусских сигарет

Эстонец попался в Петербурге на попытке вывезти партию сигарет в Британию

Гражданин Эстонии попытался незаконно переправить из Санкт-Петербурга в Великобританию более 12 тысяч пачек сигарет. Незаконную деятельность пресекли таможенники совместно с ФСБ, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Пулковской таможни.

По версии следствия, мужчина организовал преступную группу, члены которой купили в Петербурге сигареты с акцизными марками Белоруссии. Далее злоумышленник использовал международные почтовые отправления: вместе с товарищами они разделили товарную партию из 12 040 пачек сигарет на 36 посылок, после чего отправили контрабанду под видом одежды и постельного белья. Отправления оформлялись в разных районах Петербурга.

Кроме того, предполагаемые контрабандисты еще и попытались подкупить таможенника, предлагая ему 250 000 рублей. Сотрудник остался непреклонен и сообщил о нарушении руководителю.

По данному факту возбудили уголовное дело, ведется следствие.

«Ранее мужчина стал фигурантом еще одного уголовного дела по факту дачи взятки в крупном размере», — добавил начальник Пулковской таможни Анатолий Тимощенков.