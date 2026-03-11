«Есть жертвы»: «Хезболла» нанесла мощный удар по северу Израиля

сегодня в 22:29

Ливанское движение «Хезболла» предприняло военные действия, направленные против Израиля и США. В сторону северных районов Израиля в вечернее время было выпущено свыше сотни ракетных снарядов, есть жертвы, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах слышно, как мощные детонации сотрясают территорию Верхней Галилеи, Голанские высоты, а также населенные пункты Кирьят-Шмона и Хайфа. Очевидцы происходящего кричали за кадром и наблюдали за ударами противника.

На момент публикации заметки подтверждено, что как минимум один человек получил ранения. Противоракетная система «Железный купол» ведет отражение масштабного обстрела.

Ранее сообщалось о начале сухопутной операции Армии обороны Израиля против позиций «Хезболлы» в южной части Ливана. По заявлениям региональных средств массовой информации, данная атака является самой мощной со стороны указанной группировки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.