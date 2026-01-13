Есть на записи камер: в Новосибирске неделю ищут загадочно пропавшего школьника

Пропавший 14-летний подросток попал на видео с камеры домофона в Новосибирске

В Новосибирской области уже неделю продолжаются поиски 14-летнего Александра Деменкова. Он ушел из деревни Бурмистрово 7 января и пропал, сообщает NGS.ru .

По словам матери подростка Регины, его в ночь на 13 января зафиксировала камера домофона на улице Колхидской в Новосибирске, но обнаружить мальчика в подъезде не удалось. Она предположила, что Александр либо находится в чьей-то квартире, либо уже ушел.

Женщина добавила, что на место обнаружения подростка приезжали правоохранители, они поделились с ней новыми обстоятельствами поисков.

Ребенок на связь с родителями не выходит. Теперь стало известно, что он жив. Александра неоднократно видели в районе Затулинского жилмассива.

В новогодние праздники ребенок отдыхал у бабушки и дедушки. В какой-то момент он пошел гулять, но обратно не вернулся. К поискам подключились добровольцы отряда «ЛизаАлерт».

Особые приметы Александра: рост 152 см, телосложение нормальное, темно-русые волосы, карие глаза. Он был одет в коричневую куртку, черные штаны и ботинки, черно-белую шапку. При себе имел черную сумку.

