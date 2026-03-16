«Если воткнутся, шайбу пробьют»: видео с лодкой в Москве перед столкновением

сегодня в 12:03

Появилось видео заплыва москвичей на байдарке перед смертельным столкновением

112 опубликовал видео заплыва мужчин на байдарке по Москве-реке незадолго до столкновения с речным трамваем у Филевского парка.

В ходе инцидента один человек, находившийся в лодке, погиб. Второй смог выбраться на берег, но получил серьезные травмы.

На опубликованной записи двое мужчин плывут по Москве-реке на длинной байдарке по узкой акватории. Их окружают судна.

«Они, если воткнутся, шайбу пробьют», — прокомментировал снявший видео очевидец.

Инцидент произошел утром 16 марта. В пресс-службе Дептранса Москвы отметили, что люди на байдарке нарушили правила судоходства.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.