«Если воткнутся, шайбу пробьют»: видео с лодкой в Москве перед столкновением
Появилось видео заплыва москвичей на байдарке перед смертельным столкновением
Фото - © Московская межрегиональная транспортная прокуратура
112 опубликовал видео заплыва мужчин на байдарке по Москве-реке незадолго до столкновения с речным трамваем у Филевского парка.
В ходе инцидента один человек, находившийся в лодке, погиб. Второй смог выбраться на берег, но получил серьезные травмы.
На опубликованной записи двое мужчин плывут по Москве-реке на длинной байдарке по узкой акватории. Их окружают судна.
«Они, если воткнутся, шайбу пробьют», — прокомментировал снявший видео очевидец.
Инцидент произошел утром 16 марта. В пресс-службе Дептранса Москвы отметили, что люди на байдарке нарушили правила судоходства.
