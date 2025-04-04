Еще одну пропавшую девушку-подростка нашли мертвой в Тверской области

В Тверской области обнаружена мертвой еще одна пропавшая девушка, не достигшая совершеннолетия, сообщает aif.ru .

По предварительным данным, 16-летний подросток пропала 31 марта. В тот день девушка ушла из своего дома в деревне Букарево и перестала выходить на связь с близкими.

Сразу после исчезновения подростка следственные органы начали необходимые проверки.

1 апреля в Тверской области прошло прощание с 13-летней школьницей, которая пропала 21 марта. Ее тело было найдено 29 марта.