Еще одно землетрясение произошло у берегов Камчатки

В четверг вечером по местному времени в Тихом океане у побережья Камчатки было зарегистрировано мощное землетрясение. Подземные толчки достигли магнитуды 6,7, сообщили в Камчатском филиале ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

Эпицентр землетрясения располагался в 379 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского и в 241 км восточнее острова Парамушир. Очаг находился на глубине 58 км под морским дном.

В самом городе толчки ощущались силой до 3 баллов, а на Парамушире — до 5 баллов.

Спустя всего 4 минуты было зарегистрировано повторное землетрясение магнитудой 5,8. В обоих случаях угрозу цунами не объявляли.

Кроме того, за минувшую ночь произошло более 200 афтершоков, самый сильный из них был магнитудой 6. Жителей Камчатки предупредили, что они еще какое-то время будут ощущать толчки с магнитудой меньше главного сейсмособытия, произошедшего 30 июля.

Подробности о сильнейшем землетрясении и цунами на Камчатке, а также о последствиях разгула стихии читайте в материале РИАМО.