Еще один торфяной пожар ликвидировали в Раменском г. о.
В Загородном участковом лесничестве, в 1 км от деревни Лужки Раменского г. о. при наземном патрулировании сотрудниками Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес» был обнаружен очаг возгорания на площади 0.01 га, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.
На место незамедлительно было направлено 3 единицы техники и 7 человек личного состава лесопожарных формирований.
Потребовалось три часа, чтобы ликвидировать пожар. Пожар был торфяным. Причина возгорания — действия человека.
Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.
Напоминаем, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:
— для физических лиц — до 60 тыс. рублей;
— для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;
— для юридических лиц — до 2 млн рублей.
— лишение свободы на срок до 10 лет.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.
«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.