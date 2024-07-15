сегодня в 07:19

Еще один дрон ВСУ сбили над Брянской областью

Украинский беспилотник поразили над Комаричским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

В результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали.

На месте инцидента находятся оперативные службы. Богомаз поблагодарил защитников за работу.

Ранее над Брянской областью ПВО сбила сначала шесть, затем еще три беспилотника ВСУ.

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.