Эрдоган влепил пощечину турецкому ребенку, который не поцеловал его руку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз оказался в центре внимания после того, как на торжественном мероприятии и под прицелами камер ударил ребенка, сообщает URA.RU .

Инцидент произошел во время выступления Эрдогана в Ризе. В какой-то момент на сцену выбежал мальчик, который с полным восхищением и улыбкой на лице смотрел на президента, когда тот протянул ему руку. Ребенок не понял, что нужно сделать, за что получил пощечину от главы государства.

Через несколько секунд к мальчику наклонился мужчина в солидном костюме и шепотом подсказал, что нужно поцеловать руку Эрдогана. Ребенок тут же исполнил просьбу мужчины, затем приложил кисть президента к своему лбу.

Это не первый случай, когда Эрдоган бьет чужих детей прилюдно. В прошлый раз он ударил школьника костяшками пальцев за то, что тот раньше времени перерезал ленточку при открытии автомобильного туннеля.