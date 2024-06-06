ЕР проводит проверку поведения неизвестных, действующих от имени партии

Денис Перепелицын: «Единая Россия» проводит проверку по факту поведения неустановленных лиц, действующих от имени партии. Московское областное региональное отделение «Единой России» не реализует партийных проектов с наименованием «Безопасная Столица», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Поводом для проведения проверки послужили видеокадры, снятые, предположительно, в подмосковной деревне Марьино городского округа Красногорск и активно тиражируемые в социальных сетях.

На кадрах люди, представившиеся добровольцами проекта «Единой России» «Безопасная столица», вступают в конфликт с местными жителями.

«Единая Россия» в Московской области не ведет никаких проектов, связанных с подобными наименованиями. Полный список партийных проектов, принятых к реализации в регионе, доступен на официальном сайте партии. В настоящий момент мы проводим проверку, направленную на установление всех обстоятельств, также выясняем личности людей, действующих от имени партии», — заявил первый заместитель секретаря Московского областного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.

Он также подчеркнул, что региональное отделение партии не несет ответственности за действия вышеуказанных лиц.

«Каждый настоящий представитель партии „Единая Россия“, будь то депутат или волонтер какого-либо действующего партийного проекта в Московской области, в своей повседневной деятельности всегда руководствуется принципами чуткости и повышенного внимания к жителям наших городских округов, их проблемам и запросам. Хамское поведение, намеренное провоцирование конфликтов с представителями общественности, вне зависимости от их требований или политических убеждений — прямо противоречит нашим подходам и является недопустимым», — добавил Денис Перепелицын.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.