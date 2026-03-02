«Эпическая ярость»: 777 израильтян пострадали после обострения ситуации с Ираном

После начала американской операции «Эпическая ярость» в отношении Ирана более 700 израильтян пострадали, сообщает «Осторожно, новости» .

Как отметили в Минздраве Израиля, в больницах страны после иранских атак оказались 777 человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии, а 86 пациентов лежат в палатах интенсивной терапии.

«20 человек находятся в состоянии средней тяжести, 58 человек находятся в легком состоянии, 4 человека проходят медицинское обследование», — добавили в Минздраве.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль и другие государства.

