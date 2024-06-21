Энергодар частично остался без электричества из-за нового удара ВСУ

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Власти города Энергодара Запорожской области заявили, что Украина снова атаковала дронами объект электроснабжения, из-за его повреждения город частично обесточен, сообщает ТАСС .

Предварительно установлено, что украинский дрон сдетонировал в районе подстанции «Радуга». Объект получил повреждения, которые оставили без электроэнергии половину города.

На восстановление подстанции потребуется какое-то время. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Накануне ВСУ повредили подстанцию «Луч» в Энергодаре. Об этом в своем Telegram-канале писал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.