Элитные дома и авто: ФНС арестовала имущество экс-владельца «Мутабора» в Москве

Поводом стал иск к его жене и двум дочерям о привлечении к субсидиарной ответственности на 126,7 млн рублей.

Как установили в ФНС, с 2019 по 2022 год через компанию «Хевен», управляемую родственником, члены семьи Данилова получили более 203 млн рублей — почти треть активов предприятия. Эти операции, по мнению ведомства, привели к банкротству компании и недополучению налогов.

Ответчиками по делу проходят жена Михаила Данилова, которая является владелицей 12 фирм в сфере развлечений, а также две дочери — Мария и Софья Даниловы.

Семья владеет несколькими земельными участками в Барвихе, квартирами и домами общей стоимостью около 125 млн рублей. Также у них есть автомобили BMW X5, Porsche Cayenne GTS и Li L7, а еще два парковочных места за 2,55 млн рублей.

