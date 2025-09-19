Электросамокатчик влетел в электробус в центре столицы и попал в больницу

сегодня в 17:27

Электробус и электросамокат столкнулись на дороге в центре столицы

На улице Воздвиженке в Москве человек на электросамокате влетел в электробус, сообщает «Осторожно, Москва» .

Как рассказали очевидцы, произошло лобовое столкновение. Электросамокатчик травмировался. О его состоянии ничего неизвестно.

У электробуса из-за ДТП было разбито лобовое стекло.

В «Мосгортрансе» уточнили, что, предварительно, электросамокатчик не справился с управлением и выехал на проезжую часть. Пострадавшему оказывается медпомощь. В электробусе никто не пострадал.

