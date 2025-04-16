Электросамокат сгорел на улице в подмосковном Ногинске
Фото - © Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»
Электросамокат загорелся на улице в Богородском городском округе. Информации о пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
Инцидент произошел в среду днем на улице Декабристов в Ногинске.
На опубликованных кадрах видно, как на тротуаре горит электросамокат. Мужчина пытается потушить его с помощью огнетушителя, но безуспешно.
В результате происшествия электросамокат полностью выгорел.