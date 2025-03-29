Электронная сигарета взорвалась в руках 11-летнего ребенка в Забайкальском крае

В Забайкальском крае произошел трагический инцидент с несовершеннолетним. Прохожий заметил лежащего без сознания ребенка около придорожного заведения «Баян Гол» в населенном пункте Угдан. Оказалось, что в его руках взорвалась электронная сигарета, пишет Mash .

Местный житель, заметивший ребенка, сразу же вызвал медицинскую помощь, обнаружив, что мальчик не отвечает на внешние раздражители. Выяснилось, что 11-летний подросток пострадал из-за детонации электронного устройства для курения в момент использования.

В результате несчастного случая ребенок получил серьезные повреждения лицевой области, шеи и слизистых оболочек. Медики экстренно доставили пострадавшего в хирургическое отделение, где врачи в настоящее время делают все возможное, чтобы сохранить ему жизнь и здоровье.

По факту происшествия следственные органы Забайкалья начали проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.