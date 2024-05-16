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Электричка двумя вагонами проехала мимо платформы на станции Ростокино в Москве

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

В четверг утром при подъезде к станции Ростокино два вагона поезда № 6555 Щелково — Москва остановили за пределами платформы, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Пассажирам предложили пройти для выхода на платформу через другие вагоны. Двери поезда открываются автоматически одновременно, поэтому некоторые граждане вышли в неустановленном месте.

Перед пассажирами извинились за доставленные неудобства.

На движение других поездов Ярославского направления МЖД инцидент не повлиял.