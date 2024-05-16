Электричка двумя вагонами проехала мимо платформы на станции Ростокино в Москве Происшествия сегодня в 11:53 Фото - © Медиасток.рф

В четверг утром при подъезде к станции Ростокино два вагона поезда № 6555 Щелково — Москва остановили за пределами платформы, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.