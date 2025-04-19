Электричество пропало во всей Абхазии из-за аварии на грузинской подстанции

В организации уточнили, что авария произошла в энергосистеме Грузии.

Как написали в РБК, основным источником электричества в Абхазии является Ингурская ГЭС. Она находится на границе страны с Грузией. Дефицит электроэнергии там отмечается с 2024 года, в том числе из-за уменьшения объема выработки на ГЭС из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище.

Западные территории Абхазии и Сухум снабжаются электричеством, в основном, за счет перетока из РФ. Но в стране все равно есть дефицит энергии.