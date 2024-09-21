Экстрадированного из Греции Салахова доставили в Москву

Обвиняемого по делу о наркотиках россиянина доставили из Греции в Москву

Россиянина Айрата Салахова, экстрадированного из Греции, доставили в Москву, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России. публикуя кадры из аэропорта.

Айрата Салахова в 2008 году суд в Башкортостане заочно приговорили к восьми годам лишения свободы.

Он был обвинен в покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

«Для приведения в исполнение приговора суда осужденный доставлен на территорию Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Салахову предстоит провести срок в исправительной колонии строгого режима.