Эксперты: пожары в Чернобыльской зоне отчуждения могут затронуть Украину и Польшу

В Чернобыле, в зоне отчуждения, с начала сентября полыхают лесные пожары, во вторник стало известно, что огонь охватил уже 20 гектаров земли. Эксперты поделились с газетой «Вечерняя Москва» возможными последствиями природного явления. По их словам, возгорание может затронуть близлежащие Украину и Польшу.

«В таких условиях все, что могло, высыхает: трава, растительность, мхи, торф. Дождей, которые должны подпитывать влагой все это, в этом году просто не было. Зато было и есть яркое солнце», - рассказал журналистам член научного совета РЭО Илья Рыбальченко.

Во время горения леса в атмосферу также попадают мелкодисперсные частицы сажистой пыли и золы, дышать ими очень вредно.

При этом радиация выделится только в том случае, если нарушится целостность саркофага или блоков электростанции.

Для России пожары в Чернобыле особой опасности не представляют.