Эксперт ответил, что грозит работникам бара, где нашли насаженную на забор девушку

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин выразил мнение, что сотрудники пермского бара «Пиво. Мясо», где 18-летняя девушка проводила время перед смертью, употребляя алкоголь, могут столкнуться с уголовным преследованием, сообщает aif.ru .

Тело 18-летней Надежды В. обнаружили рядом с заведением. Девушка висела на кольях металлического забора. Правоохранители считают, что практически со 100% уверенностью можно утверждать, что гибель жительницы Перми — трагическая случайность, произошедшая при попытке перелезть через ограду.

В крови девушки, скончавшейся в ночь на 11 мая, обнаружено 5,8 промилле алкоголя.

По словам Шапкина, хотя формально закон не обязывает бармена отказывать в обслуживании посетителю, уже находящемуся в состоянии опьянения, необходимо руководствоваться здравым смыслом. В связи с трагическим исходом ситуации не исключено, что против персонала бара будет возбуждено уголовное дело, уверен эксперт.

Он указал на возможность привлечения работников заведения по статьям 33 и 34 УК РФ.

«Здесь можно рассматривать 33-ю и 34-ю статьи УК РФ, вот именно как пособничество, действия тех же самых сотрудников бара в совершении преступления. То есть фактически девушка, возможно, благодаря этому пособничеству потребила смертельную дозу алкоголя. То есть не факт, что она бы вообще доехала до дома или не скончалась именно от полученной дозы алкоголя… То есть здесь нужно смотреть, был ли умысел. Потому что состав преступления подразумевает злой умысел», — отметил Шапкин.

Эксперт полагает, что сотрудники бара, вероятно, осознавали опасность употребляемых девушкой доз алкоголя и возможные последствия.

Шапкин добавил, что бар «Пиво. Мясо» неизбежно столкнется с тщательной проверкой после случившегося, в результате которой, вероятно, будут выявлены нарушения. Не исключено и закрытие заведения, заключил он.