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Экс-жена Паши Техника Карицкая пропала в Таиланде после возбуждения на нее дела

Бывшая супруга покойного рэпера Паши Техника Ева Карицкая (Карина Мельничук) перестала выходить на связь, сообщил проект «Выжившие», публикация которого продублирована в ее Telegram-канале . Ранее на Карицкую возбудили уголовное дело в Таиланде, где она и находится.

В отношении Мельничук возбудили дело за клевету на тайскую наркологическую клинику, принадлежащую россиянам.

«По ее (Карицкой — ред.) словам, именно там Паше (Технику — ред.) назначили терапию, которая в итоге привела к его смерти», — говорится в сообщении «Выживших».

Сегодня, 26 мая, Еву Карицкую вызвали в полицейское отделение в Таиланде, после чего экс-супруга музыканта перестала отвечать на звонки и сообщения. Предположительно, блогершу могли задержать.

Карицкая находилась в Таиланде вместе с сыном Иваном, отцом которого является Паша Техник.

Паша Техник (Павел Ивлев) умер в больнице Таиланда 5 апреля 2025 года. Ему было 40 лет. Рэпер и бывший лидер андеграунд-группы Kunteynir похоронен в Подмосковье.