Экс-замминистра Раковой изменили реальный срок на условный

Мосгорсуд изменил приговор по делу о хищении 50 миллионов рублей в отношении бывшего замминистра просвещения Марины Раковой. Ей назначили условный срок вместо реального — в марте ее осудили на 5 лет колонии за особо крупное мошенничество, сообщает ТАСС .

«Назначенное ей наказание в виде пяти лет лишения свободы считать условным с испытательным сроком пять лет», — заявлено в решении, зачитанном в суде.

По делу Раковой всех фигурантов признавали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Тем не менее, только она получила реальный срок в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а остальных приговаривали к условному лишению свободы. Прокурор запрашивал для экс-чиновницы 8 лет лишения свободы.

Адвокат экс-замминистра Вячеслав Жуковский говорил, что его клиентке назначили «такое наказание, при котором есть смысл побороться за интересы подсудимой». Бывшая замглавы Минпросвещения также подавала жалобу на свой приговор по коррупционному делу.