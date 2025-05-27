Экс-замглавы Талдомского округа осудили за злоупотребление при ремонте колодцев

Талдомский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю главы Талдомского городского округа Виктории Зайцевой по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при ремонте колодцев. Ее приговорили к сроку в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области .

Уголовное дело в отношении Зайцевой возбудили по факту прокурорской проверки, которая выявила нарушения. По данным ГСУ СК РФ по Московской области, в июле 2023 года Зайцева заключила муниципальный контракт с индивидуальный предпринимателем на ремонт колодцев на сумму более 2,9 млн рублей. В итоге она не организовала ремонтные работы, а полученные деньги потратила нецелевым образом.

Суд приговорил виновную к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Ее также на 3 года лишили права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован любой из сторон.