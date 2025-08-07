Экс-участника «Фабрики звезд» Пирцхалаву оштрафовали за избиение Гребенщикова

Бывший участник «Фабрики звезд» Ираклий Пирцхалава, предположительно, избил российского певца и актера Михаила Гребенщикова на футбольно-музыкальном фестивале. Из-за этого мировой судья района Измайлово в Москве оштрафовал виновника по статье 6.1.1 КоАП о побоях на 15 тыс. рублей, сообщает Sport Baza .

Суд выяснил, что Пирцхалава избил человека. Однако травмы были недостаточно тяжелыми, чтобы открывать уголовное дело.

Предполагаемая драка между Пирцхалавой и Михаилом Гребенщиковым могла произойти на фестивале «Арт-футбол», проводившемся в российской столице с 7 по 15 июня. В мероприятии принимали участие 16 команд из разных государства мира. Пирцхалава возглавил сборную Грузии.

По информации Михаила Гребенщикова, инцидент произошел 13 июня. Он был рядом с одним из отелей, когда мимо шел Пирцхалава.

Ираклий якобы начал обзываться на организаторов и участников сборной РФ. Гребенщиков произнес шутку, после чего получил удар по голове. Затем мужчина снял побои и написал заявление в полицию.